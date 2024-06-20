УКГВ ООН: боевые действия повредили около 57% пахотных земель в секторе Газа

Около 57% пахотных земель в секторе Газа повреждено в результате боевых действий.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

«По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Спутникового центра ООН (ЮНОСАТ), около 57% пахотных земель в секторе Газа было повреждено», — говорится в документе.

Также сообщалось, что больница Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа перегружена пострадавшими более чем вчетверо.

Также директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков сообщил, что угроза массового голода в секторе Газа сохраняется.