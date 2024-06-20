Замглавы МИД Иванов: Россия не видит у США желания нормализовать работу посольств

Россия не видит у США желания нормализовать работу посольств, заявил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, Вашингтон искусственно затягивает выдачу виз российским дипломатам.

«Поэтому сейчас всё сложно, и пока мы не видим какого-то желания американской стороны как-то налаживать эту работу», — сказал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не проводили контакты по дипломатическим каналам относительно новых предложений российского президента Владимира Путина по Украине.

Также, по его словам, Россия не будет инициировать контакты с США на СМИД АСЕАН.