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Замглавы МИД Иванов: Россия не видит у США желания нормализовать работу посольств

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Россия не видит у США желания нормализовать работу посольств, заявил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, Вашингтон искусственно затягивает выдачу виз российским дипломатам.

«Поэтому сейчас всё сложно, и пока мы не видим какого-то желания американской стороны как-то налаживать эту работу», — сказал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не проводили контакты по дипломатическим каналам относительно новых предложений российского президента Владимира Путина по Украине.

Также, по его словам, Россия не будет инициировать контакты с США на СМИД АСЕАН.

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