RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: Вьетнам принимает Путина с визитом, игнорируя критику США

Короткая ссылка
Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отметили в агентстве, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.

Ранее российский лидер улетел из Пхеньяна. Его провожал северокорейский коллега Ким Чен Ын, а также большая толпа и оркестр. Отмечается, что Путин во время прощания с председателем КНДР пообещал северокорейскому лидеру оставаться в контакте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить