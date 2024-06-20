Bloomberg: Вьетнам принимает Путина с визитом, игнорируя критику США

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отметили в агентстве, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом.

Ранее российский лидер улетел из Пхеньяна. Его провожал северокорейский коллега Ким Чен Ын, а также большая толпа и оркестр. Отмечается, что Путин во время прощания с председателем КНДР пообещал северокорейскому лидеру оставаться в контакте.