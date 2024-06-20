Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.

По его словам, сообщения о том, что Греческий патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине с государственным статусом и что турецкий министр провёл официальную двустороннюю встречу с греческим патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва считает провальным украинский саммит в Швейцарии.

Кроме того, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого вклада в продвижение к мирному урегулированию.