Представитель президента: Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине
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С таким заявлением выступил на пресс-конференции официальный представитель президента южноамериканской республики Мануэль Адорни.
«Мы не будет предоставлять никакую военную помощь», — цитирует его ТАСС.
Адорни добавил, что правительство страны предложит гуманитарную поддержку, а также помощь в логистике и разминировании территории, однако вмешиваться в конфликт на Украине не станет.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине.