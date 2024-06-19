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Представитель президента: Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине

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Власти Аргентины не будут вмешиваться в конфликт на Украине и отправлять Киеву военную помощь.
Представитель президента: Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине
  • Gettyimages.ru

С таким заявлением выступил на пресс-конференции официальный представитель президента южноамериканской республики Мануэль Адорни.

«Мы не будет предоставлять никакую военную помощь», — цитирует его ТАСС.

Адорни добавил, что правительство страны предложит гуманитарную поддержку, а также помощь в логистике и разминировании территории, однако вмешиваться в конфликт на Украине не станет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине.

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