Представитель президента: Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине

Власти Аргентины не будут вмешиваться в конфликт на Украине и отправлять Киеву военную помощь.

С таким заявлением выступил на пресс-конференции официальный представитель президента южноамериканской республики Мануэль Адорни.

«Мы не будет предоставлять никакую военную помощь», — цитирует его ТАСС.

Адорни добавил, что правительство страны предложит гуманитарную поддержку, а также помощь в логистике и разминировании территории, однако вмешиваться в конфликт на Украине не станет.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Аргентина стала новым членом контактной группы по Украине.