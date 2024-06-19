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Выступление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

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В Швейцарии бушует скандал из-за выступления местного политика в эфире RT о саммите по Украине.
Выступление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии
  • Gettyimages.ru

Глава молодёжного крыла парламентской Швейцарской народной партии Нильс Фихтер заявил в эфире RT, что «вся эта история [с конференцией] — абсолютный фарс и позорит страну». Запись интервью он выложил у себя в соцсетях.

Сразу несколько молодёжных партий страны раскритиковали Фихтера, а представители «зелёных» объявили о прекращении сотрудничества с ним. Недовольны его мнением и появлением в эфире RT оказались и местные СМИ.

«Лично я полагаю, что он [Зеленский] хочет больше денег и оружия для войны... А мирную конференцию, на мой взгляд, можно признать успешной только тогда, когда по её итогам, как следует из названия, достигается мир... Мы решительно выступаем за то, чтобы... обеспечить участие в конференции в Бюргенштоке и российской стороны тоже. Но сейчас для нас существует опасность, большая опасность того, что Швейцария позволит втянуть себя в мировую войну», — заявил Фихтер в интервью RT.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире RT заявил о крахе конференции по Украине в Швейцарии.

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