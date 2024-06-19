Глава МИД Армении пропустит встречу министров стран ОДКБ в Казахстане
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Такую информацию агентству «Арменпресс» предоставила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
«Арарат Мирзоян не примет участия в заседании глав внешнеполитических ведомств ОДКБ, которое пройдёт 21 июня в Алма-Ате», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее стало известно, что в ОДКБ продолжают считать Армению членом организации, несмотря на последние заявления армянского премьера Никола Пашиняна.