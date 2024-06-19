ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын обсудили развитие отношений двух стран

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын по пути из аэропорта Пхеньяна обсудили развитие отношений двух стран.

Об этом пишет ЦТАК, передаёт ТАСС.

«Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна... поделились мыслями и обменялись мнениями для более надёжного развития отношений между КНДР и Россией в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи», — говорится в материале.

Ранее Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом.

Также Путин выразил признательность за то, что Ким Чен Ын лично встретил его в аэропорту.