ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын обсудили развитие отношений двух стран
Об этом пишет ЦТАК, передаёт ТАСС.
«Высшие лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна... поделились мыслями и обменялись мнениями для более надёжного развития отношений между КНДР и Россией в соответствии с общими стремлениями и волей народов двух стран в ходе нынешней встречи», — говорится в материале.
Ранее Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом.
Также Путин выразил признательность за то, что Ким Чен Ын лично встретил его в аэропорту.