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Комитет парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт оружия на Украину

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Комитет по политике безопасности большой палаты швейцарского парламента предлагает разрешить реэкспорт оружия Киеву.
Комитет парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт оружия на Украину
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении на сайте парламента.

Так, десять парламентариев поддержали инициативу, ещё десять высказались против, четверо воздержались.

Отмечается, что председатель комитета одобрил предложение. Далее проголосовать необходимо депутатам и сенаторам.

В республике действует закон о военном имуществе. Таким образом, в соответствии со статьёй 22a, Швейцария не может экспортировать оружие в страны, которые участвуют в вооружённом конфликте, нарушающие права человека, в том числе если существует риск, что вооружение будут использовать против мирного населения или в итоге передадут в «нежелательную страну».

Ранее министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна направит Украине системы ПВО Samp-T, «которая служит обороне». Отвечая на вопросы парламентариев о поставках ракет Storm Shadow, он сказал, что перечень засекречен.

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