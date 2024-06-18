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Военная полиция в Чехии завела уголовное дело по взрыву на полигоне Либава

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Чешская военная полиция завела уголовное дело по взрыву на военном полигоне Либава 17 июня.
Военная полиция в Чехии завела уголовное дело по взрыву на полигоне Либава
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила пресс-секретарь военной полиции Катержина Млынкова.

Как передаёт РИА Новости, по её словам, полиция начала расследование взрыва боеприпасов на полигоне в Либаве по подозрению в убийстве и причинении телесных повреждений по неосторожности.

Млынкова отметила, что судебное разбирательство ведётся против неизвестного преступника.

17 июня один военнослужащий погиб, семь военных и один гражданский пострадали в результате взрыва боеприпасов на военном полигоне в Либаве на востоке Чехии.

По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, взрыв боеприпасов на военном полигоне в Либаве на востоке Чехии не был вызван диверсией.

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