Генсек: в СНГ надеются, что активное участие Молдавии в Содружестве возобновится
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Он уточнил, что и Украина, несмотря на спецоперацию, и Молдавия официально остаются юридически в составе СНГ.
«Мы все надеемся, и не только в России, в Исполкоме СНГ, в других странах СНГ, что разум возобладает и Украина, и Молдова возобновят своё активное участие в рамках СНГ», — сказал Лебедев.
Он добавил, что со стороны Молдавии не поступает сигналов, что они хотят полностью выйти из СНГ.
9 июня экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна потеряла миллиарды долларов из-за игнорирования ЕАЭС и СНГ.