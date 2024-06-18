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Генсек: в СНГ надеются, что активное участие Молдавии в Содружестве возобновится

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Содружество Независимых Государств рассчитывает, что в Молдавии возобладает разум и активное участие страны в СНГ возобновится, отметил генсек Содружества Сергей Лебедев.
Генсек: в СНГ надеются, что активное участие Молдавии в Содружестве возобновится
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что и Украина, несмотря на спецоперацию, и Молдавия официально остаются юридически в составе СНГ.

«Мы все надеемся, и не только в России, в Исполкоме СНГ, в других странах СНГ, что разум возобладает и Украина, и Молдова возобновят своё активное участие в рамках СНГ», — сказал Лебедев.

Он добавил, что со стороны Молдавии не поступает сигналов, что они хотят полностью выйти из СНГ.

9 июня экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна потеряла миллиарды долларов из-за игнорирования ЕАЭС и СНГ.

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