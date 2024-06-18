Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнёрстве России и КНДР

Президент Владимир Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР.

В документе президент поручил принять предложение Министерства иностранных дел России, согласованное с заинтересованными федеральными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Путин также разрешил МИД России во время переговоров о подписании договора вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в распоряжении.

Президент России в своей статье для главной северокорейской газеты «Нодон синмун» заявил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении российской специальной военной операции на Украине.