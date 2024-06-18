Bloomberg: бывшего премьер-министра Таиланда обвинили в оскорблении монархии

Экс-премьеру Таиланда Таксину Чинавату официально предъявлено обвинение по делу об оскорблении королевской семьи, сообщает агентство Bloomberg.

Представитель Генеральной прокуратуры Таиланда сообщил, что Чинавата привлекли к ответственности за оскорбление монархии, пишет агентство.

В материале отмечается, что 74-летний политик свою вину не признал и попросил об освобождении под залог в размере 500 тыс. бат (примерно $13,5 тыс.) на период рассмотрения дела в суде.

Следующее слушание назначено на 19 августа.

Чинавата обвиняют в том, что в 2015 году он допустил оскорбляющее королевскую власть высказывание в интервью южнокорейскому СМИ.

В 2017 году суд Таиланда заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Йинглак Чинават к пяти годам лишения свободы за халатность при реализации государственной программы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей.