Мали заявило о желании нарастить военный потенциал с помощью России

Мали стремится нарастить свой военный потенциал при сотрудничестве с Россией, сейчас стороны обсуждают программу закупок военного оборудования, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканской страны Абдулай Диоп.

Он напомнил, что российская делегация во главе с замминистра обороны посещала Бамако.

«Этот визит также является продолжением диалога по укреплению стратегического военного партнёрства между двумя нашими странами. В его основе — укрепление боевого потенциала малийских сил обороны и безопасности с целью достижения большей автономии, а также программа закупок военного оборудования», — сказал министр.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Мали будут планировать дополнительные поставки военной техники в африканскую республику, также продолжатся усилия по обучению малийских военных в российских вузах.

Тогда он рассказал, что за несколько месяцев были сделаны «очень крупные поставки» авиатехники, которые существенно повысили возможности малийских ВС в искоренении террористической угрозы.