ЕС в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордные €86 миллионов
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.
Отмечается, что основную часть поставок в апреле составили жмыхи и другие твёрдые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел.
По данным агентства, на них пришёлся 71% всех украинских поставок отходов пищевой промышленности в ЕС.
Ранее Украина заключила с США соглашение о поставках американского сжиженного газа.
Также сообщалось, что Украина намерена продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете.