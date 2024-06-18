ЕС в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордные €86 миллионов

Евросоюз в апреле этого года закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму — €86 млн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Отмечается, что основную часть поставок в апреле составили жмыхи и другие твёрдые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел.

По данным агентства, на них пришёлся 71% всех украинских поставок отходов пищевой промышленности в ЕС.

Ранее Украина заключила с США соглашение о поставках американского сжиженного газа.

Также сообщалось, что Украина намерена продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете.