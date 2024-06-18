RT в Telegram
Подпишись

ЕС в апреле закупил на Украине пищевые отходы на рекордные €86 миллионов

Короткая ссылка
Евросоюз в апреле этого года закупил на Украине пищевые отходы на рекордную за всю историю их взаимной торговли сумму — €86 млн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Отмечается, что основную часть поставок в апреле составили жмыхи и другие твёрдые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел.

По данным агентства, на них пришёлся 71% всех украинских поставок отходов пищевой промышленности в ЕС.

Ранее Украина заключила с США соглашение о поставках американского сжиженного газа.

Также сообщалось, что Украина намерена продать 19 предприятий, чтобы закрыть дыру в бюджете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить