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«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд

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Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который определяет новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях.

Об этом пишут «Известия».

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, очевидно, что приезд таких граждан на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями.

«Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», — отметил Чепа.

Ранее ГД приняла проект о возможности признать нежелательными зарубежные организации.

В начале июня в Подмосковье возбудили дело из-за сбора средств для нежелательной организации.

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