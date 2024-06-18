«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд

Генпрокуратура предложила дополнить подготовленный МВД законопроект, который определяет новый комплексный подход к регулированию в миграционной сфере нормой о запрете на въезд в страну иностранцев, работающих в нежелательных организациях.

Об этом пишут «Известия».

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, очевидно, что приезд таких граждан на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями.

«Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», — отметил Чепа.

Ранее ГД приняла проект о возможности признать нежелательными зарубежные организации.

В начале июня в Подмосковье возбудили дело из-за сбора средств для нежелательной организации.