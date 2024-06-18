«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд
Как отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, очевидно, что приезд таких граждан на территорию нашей страны мало связан с туристическими или другими дружелюбными целями.
«Скорее всего, это мотивы, которые хоть и не напрямую, но станут вкладом в акт против России», — отметил Чепа.
Ранее ГД приняла проект о возможности признать нежелательными зарубежные организации.
В начале июня в Подмосковье возбудили дело из-за сбора средств для нежелательной организации.