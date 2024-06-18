Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике конференции по Украине

Из списка поддержавших коммюнике конференции по Украине исчезла ещё одна страна, на этот раз речь идёт о Руанде. Перед этим из документа пропали подписи Ирака и Иордании.

Информация об этом появилась на сайте МИД Швейцарии, где состоялась конференция по Украине.

По состоянию на 16 июня Руанда присутствовала в списке стран, поддержавших заявление.

Организаторы форума ранее изъяли из первоначально опубликованного ими списка стран, одобряющих принятое на форуме коммюнике, которое не учитывает мнения российской стороны, Иорданию и Ирак.

По мнению востоковеда Бориса Долгова, которым он поделился с RT, Ирак и Иордания солидаризируются с общей позицией арабо-мусульманского мира в отношении украинского конфликта.

При этом швейцарский МИД утверждает, что эти две страны были добавлены в список «по ошибке».