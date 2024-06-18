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UnHerd: Украина имеет шанс на процветание на условиях, предложенных Путиным

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Украине следует пойти на условия прекращения огня, предложенные президентом России Владимиром Путиным, поскольку в таком случае у неё всё ещё останется возможность стать процветающей страной.

Такое мнение выразил обозреватель британского новостного сайта UnHerd Ральф Шелльхаммер.

«Даже в урезанном виде Украина с помощью Запада сможет стать процветающей страной — как Южная Корея после 1953 года или Западная Германия после 1945 года», — отметил журналист.

При этом он подчеркнул, что утраченные территории Украине уже не вернуть.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отметил, что в случае отказа от предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине следующие условия уже будут более жёсткими.

Российский президент 14 июня заявил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта.

Он подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

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