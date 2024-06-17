RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг: более половины оборонных расходов ЕС идёт на новые заказы в США

Короткая ссылка
Две трети оборонных расходов стран Европы идут на новые заказы в США, за последние два года их объём составил $140 млрд.
Столтенберг: более половины оборонных расходов ЕС идёт на новые заказы в США
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Об этом в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС.

Ранее Столтенберг сказал, что США должны обеспечить половину фонда НАТО на $40 млрд в год на оружие для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить