Столтенберг: более половины оборонных расходов ЕС идёт на новые заказы в США

Две трети оборонных расходов стран Европы идут на новые заказы в США, за последние два года их объём составил $140 млрд.

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Об этом в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС. Ранее Столтенберг сказал, что США должны обеспечить половину фонда НАТО на $40 млрд в год на оружие для Киева.