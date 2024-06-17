Столтенберг: более половины оборонных расходов ЕС идёт на новые заказы в США
Две трети оборонных расходов стран Европы идут на новые заказы в США, за последние два года их объём составил $140 млрд.
- Gettyimages.ru
- © Omar Havana
Об этом в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС.
Ранее Столтенберг сказал, что США должны обеспечить половину фонда НАТО на $40 млрд в год на оружие для Киева.
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