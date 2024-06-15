Харрис: США поддерживают Украину для сохранения выгодного миропорядка

Вице-президент США Камала Харрис сказала, что американские власти поддерживают Украину ради сохранения выгодного им миропорядка.

С соответствующим заявлением Харрис выступила на встрече с Владимиром Зеленским на полях конференции в Швейцарии.

«Мы поддерживаем Украину не в качестве благотворительности, а потому, что народ Украины и его будущее находятся в сфере наших стратегических интересов», — сказала Харрис.

По её словам, интересам США соответствует поддержание суверенитета, территориальной целостности и международной системы, созданной после Второй мировой войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что США планируют выделить $1,5 млрд Украине на гуманитарные и энергетические проекты.