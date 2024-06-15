Profit: Румыния оплатит обучение украинских военных пилотированию F-16
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«Расходы... предназначены для оплаты контрактов, необходимых для обучения украинских кадров, а также для проживания, питания, транспортировки, топлива, потребляемого в процессе обучения, предоставления специального оборудования и других сопутствующих товаров и услуг», — приводит портал Profit.ro проект постановления румынского Минобороны.
Смету расходов не публиковали — говорится лишь, что дополнительных средств помимо тех, что уже утвердили для бюджета ведомства, не потребуется.
Ранее издание Defense News со ссылкой на американских чиновников сообщало, что подготовка украинских пилотов для F-16 оставляет желать лучшего.
Также в начале июня стало известно, что на Украину прибыл первый офицер ВВС Греции, чтобы обучать военнослужащих ВСУ обращению с истребителями F-16.