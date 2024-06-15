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Филиппо назвал конструктивным предложение Путина о мире на Украине

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Предложение президента России Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта является своевременным.
Филиппо назвал конструктивным предложение Путина о мире на Украине
  • AFP
  • © STEPHANE DE SAKUTIN

Об этом РИА Новости сказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик объяснил, что общество западных стран уже очень устало от боевых действий и постоянных рисков эскалации конфликта. Поэтому европейцы хотят мирных переговоров.

«Предложение России поступило в подходящий момент, и его особенно приветствовали», — отметил Филиппо.

Лидер «Патриотов» отметил, что предложение Путина о мире основано на требованиях, которые «не кажутся чрезмерными». Филиппо назвал эти требования разумными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по урегулированию украинского конфликта.

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