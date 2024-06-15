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Slack начал предупреждать россиян о приостановке учётных записей из-за санкций

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Мессенджер Slack предупреждает пользователей из России о приостановке учётных записей в течение 30 дней из-за санкций, которые введены Соединёнными Штатами на предоставление программного обеспечения и IT-услуг в России.
Slack начал предупреждать россиян о приостановке учётных записей из-за санкций
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании.

В сообщении российскому пользователю сказано, что учётная запись базируется в России, главным образом используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в стране.

Из-за этого мессенджер приостанавливает учётные записи пользователей из России через 30 дней.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил санкциями израильским и турецким компаниям, сотрудничающим с Россией и, по его словам, помогающим её оборонной промышленности.

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