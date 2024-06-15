Slack начал предупреждать россиян о приостановке учётных записей из-за санкций
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании.
В сообщении российскому пользователю сказано, что учётная запись базируется в России, главным образом используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в стране.
Из-за этого мессенджер приостанавливает учётные записи пользователей из России через 30 дней.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пригрозил санкциями израильским и турецким компаниям, сотрудничающим с Россией и, по его словам, помогающим её оборонной промышленности.