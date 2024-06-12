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ВКС России нанесли удары по десяти базам боевиков в Сирии

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ВКС России нанесли удары по десяти местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии.
ВКС России нанесли удары по десяти базам боевиков в Сирии
  • РИА Новости
  • © Вадим Гришанкин

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике генерал-майор Юрий Попов.

«За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по десяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее самолёты Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки нанесли шесть ударов по выявленным местам базирования боевиков в сирийских провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.

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