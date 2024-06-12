Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия на Украину странами альянса должны стать обязательными, в таком случае отправление вооружений украинской армии будет более надёжным и предсказуемым.

Об этом он сказал в преддверии заседания глав Минобороны стран альянса, которое пройдёт 13 и 14 июня. На нём планируется согласовать план перехода координации помощи Украине к НАТО.

«Чем больше продолжается эта война, тем больше нам нужно предсказуемости, ответственности и справедливого распределения бремени. Усилив роль альянса, мы можем этого достичь», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Как считает генсек военного блока, участники саммита НАТО в Вашингтоне заявят, что для вступления в альянс Украине придётся победить Россию.