RT в Telegram
Подпишись

Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Украине

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки оружия на Украину странами альянса должны стать обязательными, в таком случае отправление вооружений украинской армии будет более надёжным и предсказуемым.
Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал в преддверии заседания глав Минобороны стран альянса, которое пройдёт 13 и 14 июня. На нём планируется согласовать план перехода координации помощи Украине к НАТО.

«Чем больше продолжается эта война, тем больше нам нужно предсказуемости, ответственности и справедливого распределения бремени. Усилив роль альянса, мы можем этого достичь», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Как считает генсек военного блока, участники саммита НАТО в Вашингтоне заявят, что для вступления в альянс Украине придётся победить Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить