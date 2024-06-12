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США запретят оказывать России услуги в сфере программного обеспечения и IT

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Соединённые Штаты ввели запрет на предоставление услуг в сфере программного обеспечения лицам из Российской Федерации.
США запретят оказывать России услуги в сфере программного обеспечения и IT
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил американский Минфин.

Новые меры предусматривают запрет на предоставление любому лицу на территории Российской Федерации услуг по IT-консалтингу, а также на «облачные услуги».

Решение о новых ограничениях вступит в силу 12 сентября. 

12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.

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