Белый дом: США и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности

Соединённые Штаты и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности, сообщает Белый дом. США при этом не будут брать на себя обязательство использовать свои войска для защиты Украины.

Как сообщили в Вашингтоне, Киев в соглашении берёт на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия.

Помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан отметил, что Джо Байден обсудит поддержку Украины с Владимиром Зеленским.

«Лидеры подпишут двустороннее соглашение», — сказал чиновник во время брифинга.

Президент США и Владимир Зеленский ранее условились встретиться на саммите G7 в Италии.