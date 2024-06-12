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Белый дом: США и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности

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Соединённые Штаты и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности, сообщает Белый дом. США при этом не будут брать на себя обязательство использовать свои войска для защиты Украины.
Белый дом: США и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности
  • РИА Новости

Как сообщили в Вашингтоне, Киев в соглашении берёт на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия.

Помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан отметил, что Джо Байден обсудит поддержку Украины с Владимиром Зеленским.

«Лидеры подпишут двустороннее соглашение», — сказал чиновник во время брифинга.

Президент США и Владимир Зеленский ранее условились встретиться на саммите G7 в Италии.

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