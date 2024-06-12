Белый дом: США и Украина 13 июня подпишут соглашение о безопасности
- РИА Новости
Как сообщили в Вашингтоне, Киев в соглашении берёт на себя обязательства по проведению реформ и мониторингу получаемого оружия.
Помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан отметил, что Джо Байден обсудит поддержку Украины с Владимиром Зеленским.
«Лидеры подпишут двустороннее соглашение», — сказал чиновник во время брифинга.
Президент США и Владимир Зеленский ранее условились встретиться на саммите G7 в Италии.