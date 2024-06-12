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Лавров: угроза возрождения нацизма появилась из-за политики США и их союзников

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Политика США и их европейских союзников, нагнетающих ультрарадикальные настроения, создала угрозу возрождения нацизма в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: угроза возрождения нацизма появилась из-за политики США и их союзников
  • РИА Новости

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики США, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические, ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения», — сказал он.

По словам Лаврова, это касается и Украины, которую страны Запада используют в войне против России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма.

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