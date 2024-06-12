Лавров: угроза возрождения нацизма появилась из-за политики США и их союзников
- РИА Новости
«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики США, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические, ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения», — сказал он.
По словам Лаврова, это касается и Украины, которую страны Запада используют в войне против России.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма.