Политика США и их европейских союзников, нагнетающих ультрарадикальные настроения, создала угрозу возрождения нацизма в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики США, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические, ультрарадикальные и прямые неонацистские настроения», — сказал он.

По словам Лаврова, это касается и Украины, которую страны Запада используют в войне против России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма.