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Путин и Лукашенко обсудили развитие стратегического партнёрства

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках телефонной беседы обсудили развитие стратегического партнёрства между странами.
Путин и Лукашенко обсудили развитие стратегического партнёрства
  • РИА Новости

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с учётом договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая», — сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры стран обсудили ряд практических аспектов взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России.

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