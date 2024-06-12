Путин и Лукашенко обсудили развитие стратегического партнёрства
- РИА Новости
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с учётом договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая», — сообщили в Кремле.
Кроме того, лидеры стран обсудили ряд практических аспектов взаимодействия в рамках Союзного государства.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России.