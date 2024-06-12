Путин и Лукашенко обсудили развитие стратегического партнёрства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках телефонной беседы обсудили развитие стратегического партнёрства между странами.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с учётом договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в Минске 24 мая», — сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры стран обсудили ряд практических аспектов взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России.