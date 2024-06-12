Bloomberg: решение Макрона о досрочных выборах вызвало гнев в его партии
- AP
По данным агентства, премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве не были согласны с действиями Макрона.
«Когда Макрон объявил о своём решении, в наших рядах были шок и гнев», — приводятся в публикации слова депутата от партии «Возрождение» Кристофа Мариона.
Ещё один член партии рассказал, что расстроен из-за перспективы потери мест в парламенте.
Однако представитель Макрона заявил, что французы в значительной степени поддерживают решение президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, отмечает агентство.
Ранее Макрон сообщил, что не уйдёт в отставку, «каким бы ни был результат» внеочередных парламентских выборов.