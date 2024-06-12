RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: решение Макрона о досрочных выборах вызвало гнев в его партии

Короткая ссылка
Заявление главы Франции Эммануэля Макрона о роспуске парламента и проведении досрочных выборов вызвало гнев в его партии «Возрождение», пишет Bloomberg.
Bloomberg: решение Макрона о досрочных выборах вызвало гнев в его партии
  • AP

По данным агентства, премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве не были согласны с действиями Макрона.

«Когда Макрон объявил о своём решении, в наших рядах были шок и гнев», — приводятся в публикации слова депутата от партии «Возрождение» Кристофа Мариона.

Ещё один член партии рассказал, что расстроен из-за перспективы потери мест в парламенте. 

Однако представитель Макрона заявил, что французы в значительной степени поддерживают решение президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, отмечает агентство. 

Ранее Макрон сообщил, что не уйдёт в отставку, «каким бы ни был результат» внеочередных парламентских выборов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить