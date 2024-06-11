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США и Армения намерены повысить отношения до уровня стратегического партнёрства

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Стратегический диалог между Ереваном и Вашингтоном будет повышен до уровня стратегического партнёрства. Об этом говорится в совместном заявлении правительств Армении и США.
США и Армения намерены повысить отношения до уровня стратегического партнёрства
  • РИА Новости

В документе, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что в ходе итоговой встречи в Ереване Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году.

Эти связи, как следует из текста документа, будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, «повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнёрству».

Ранее сообщалось, что замглавы Генштаба ВС Армении Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО.

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