МИД Турции: Анкара продолжит посреднические усилия по урегулированию на Украине
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
С таким заявлением выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Мы решительно настроены в вопросе продолжения всех возможных посреднических действий в отношении Украины», — цитирует его агентство Anadolu.
Путин в свою очередь заявил, что Россия благодарна Турции за стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса.