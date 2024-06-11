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МИД Турции: Анкара продолжит посреднические усилия по урегулированию на Украине

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Анкара намерена и далее прилагать посреднические усилия с целью урегулирования конфликта на Украине.
МИД Турции: Анкара продолжит посреднические усилия по урегулированию на Украине
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

С таким заявлением выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Мы решительно настроены в вопросе продолжения всех возможных посреднических действий в отношении Украины», — цитирует его агентство Anadolu.

Путин в свою очередь заявил, что Россия благодарна Турции за стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса.

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