Посол: Россия продолжит работу по вызволению заложников из Газы, включая россиян

Россия продолжит усилия, направленные на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников, в числе которых — двое соотечественников.

С заявлением об этом выступил на встрече с освобождённым из палестинского анклава россиянином Андреем Козловым и его семьёй посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Акцентировал, что Россия продолжит прилагать целенаправленные усилия для вызволения всех удерживаемых в секторе Газа лиц, включая двух граждан России», — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Тель-Авиве.

Ранее освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.