Посол: Россия продолжит работу по вызволению заложников из Газы, включая россиян
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С заявлением об этом выступил на встрече с освобождённым из палестинского анклава россиянином Андреем Козловым и его семьёй посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«Акцентировал, что Россия продолжит прилагать целенаправленные усилия для вызволения всех удерживаемых в секторе Газа лиц, включая двух граждан России», — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Тель-Авиве.
Ранее освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.