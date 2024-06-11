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Посол: Россия продолжит работу по вызволению заложников из Газы, включая россиян

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Россия продолжит усилия, направленные на освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников, в числе которых — двое соотечественников.
Посол: Россия продолжит работу по вызволению заложников из Газы, включая россиян
  • AP
  • © Abdel Kareem Hana

С заявлением об этом выступил на встрече с освобождённым из палестинского анклава россиянином Андреем Козловым и его семьёй посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Акцентировал, что Россия продолжит прилагать целенаправленные усилия для вызволения всех удерживаемых в секторе Газа лиц, включая двух граждан России», — указывается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства России в Тель-Авиве.

Ранее освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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