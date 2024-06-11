Посольство потребует от Дании освобождения задержанной россиянки

Посольство России намерено потребовать от датских властей освобождения гражданки России, которая была задержана по подозрению якобы в шпионаже.

Gettyimages.ru

© Martin Llado

«Посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», — цитирует ТАСС российского посла в Дании Владимира Барбина. Он также назвал задержание россиянки наглой провокацией датских спецслужб. «Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — подчеркнул посол. Ранее датские СМИ сообщили, что гражданка России задержана по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ.