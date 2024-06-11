Посольство потребует от Дании освобождения задержанной россиянки
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«Посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», — цитирует ТАСС российского посла в Дании Владимира Барбина.
Он также назвал задержание россиянки наглой провокацией датских спецслужб.
«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — подчеркнул посол.
Ранее датские СМИ сообщили, что гражданка России задержана по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ.