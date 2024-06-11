RT в Telegram
Подпишись

Посольство потребует от Дании освобождения задержанной россиянки

Короткая ссылка
Посольство России намерено потребовать от датских властей освобождения гражданки России, которая была задержана по подозрению якобы в шпионаже.
Посольство потребует от Дании освобождения задержанной россиянки
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Llado

«Посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», — цитирует ТАСС российского посла в Дании Владимира Барбина. 

Он также назвал задержание россиянки наглой провокацией датских спецслужб.

«Это наглая и беспардонная провокация датских спецслужб с целью запугать наших соотечественников, дискредитировать их общественные организации за поддержание контактов с Родиной», — подчеркнул посол.

Ранее датские СМИ сообщили, что гражданка России задержана  по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить