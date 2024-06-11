Премьер Госсовета КНР посетит Новую Зеландию, Австралию и Малайзию
- AP
- © Lee Jin-man
Об этом сообщает Associated Press.
В ходе визита в Австралию Ли Цян встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Канберре.
Планируется, что стороны обсудят торговые отношения и другие двусторонние вопросы. Правительства Новой Зеландии и Малайзии ещё не объявили о деталях визита премьера Госсовета КНР в их страны.
Отмечается, что поездка Ли Цяна в Австралию была организована после визита Альбанезе в Пекин в ноябре прошлого года, когда лидеры согласились возобновить диалог по ключевым темам и продолжить сотрудничество в ряде областей.