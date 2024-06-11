Премьер Госсовета КНР посетит Новую Зеландию, Австралию и Малайзию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян совершит поездку по Австралии, Новой Зеландии и Малайзии с 13 по 20 июня.

Об этом сообщает Associated Press.

В ходе визита в Австралию Ли Цян встретится с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Канберре.

Планируется, что стороны обсудят торговые отношения и другие двусторонние вопросы. Правительства Новой Зеландии и Малайзии ещё не объявили о деталях визита премьера Госсовета КНР в их страны.

Отмечается, что поездка Ли Цяна в Австралию была организована после визита Альбанезе в Пекин в ноябре прошлого года, когда лидеры согласились возобновить диалог по ключевым темам и продолжить сотрудничество в ряде областей.