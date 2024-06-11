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Глава МИД Венесуэлы заявил о желании страны вступить в БРИКС

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Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил о желании страны вступить в БРИКС.

Его слова приводит ТАСС. 

Иван Хиль Пинто поблагодарил от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро за приглашение России выступить на полях Совещания глав МИД БРИКС. 

«Это для нас большая честь — возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», — заявил он.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на вступление страны в БРИКС в 2024 году.

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