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Палестинский Красный Полумесяц обвинил ЦАХАЛ в использовании машины гумпомощи

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Палестинское общество Красного Полумесяца обвинило израильские войска в использовании машины с гуманитарной помощью в военных целях.

Об этом пишет ТАСС.

По данным представителей организации, гуманитарный грузовик использовался солдатами, чтобы проникнуть в лагерь беженцев «Нусейрат» в центральной части Газы.

В палестинском обществе Красного Полумесяца отметили, что подобные действия армии Израиля подрывают доверие граждан к тем, кто оказывает им помощь, а также усложняют работу представителям гуманитарных миссий.

Ранее два медика Красного Полумесяца погибли в результате обстрела ЦАХАЛ в Рафахе.

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