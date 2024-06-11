Палестинский Красный Полумесяц обвинил ЦАХАЛ в использовании машины гумпомощи
Об этом пишет ТАСС.
По данным представителей организации, гуманитарный грузовик использовался солдатами, чтобы проникнуть в лагерь беженцев «Нусейрат» в центральной части Газы.
В палестинском обществе Красного Полумесяца отметили, что подобные действия армии Израиля подрывают доверие граждан к тем, кто оказывает им помощь, а также усложняют работу представителям гуманитарных миссий.
Ранее два медика Красного Полумесяца погибли в результате обстрела ЦАХАЛ в Рафахе.