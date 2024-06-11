Посол России: Москва открыта к построению взаимовыгодных отношений с Токио

Россия готова строить взаимовыгодные отношения с Японией.

Об этом сказал посол России в Токио Николай Ноздрёв в ходе выступления на приёме по случаю Дня России.

«Мы открыты к построению с Японией <…> добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ноздрёв отметил, что Россия нацелена на поддержание сотрудничества в сферах энергетики и рыболовства. Также существует заинтересованность в области обмена культурами.

Ранее японское правительство назвало неприемлемыми слова президента России Владимира Путина о том, что диалог между Москвой и Токио будет возможен лишь после смены позиции азиатской страны по Украине.