NHK: по итогам швейцарской конференции не будет требования о выводе ВС России

Совместное заявление по итогам швейцарской конференции не будет содержать пункта о выводе войск России с Украины.

Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на проект документа.

Отмечается, что в итоговой версии заявления будет лишь три пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского.

Представители ряда стран отказались от пункта о выводе ВС России, так как придают большое значение отношениям с Москвой и признают за ней право на участие в подобных обсуждениях.

Ранее в МИД КНР заявили, что консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет всё больше стран.