NHK: по итогам швейцарской конференции не будет требования о выводе ВС России
Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на проект документа.
Отмечается, что в итоговой версии заявления будет лишь три пункта из 10 положений плана Владимира Зеленского.
Представители ряда стран отказались от пункта о выводе ВС России, так как придают большое значение отношениям с Москвой и признают за ней право на участие в подобных обсуждениях.
Ранее в МИД КНР заявили, что консенсус Китая и Бразилии по Украине одобряет всё больше стран.