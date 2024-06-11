Bloomberg: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Некоторые источники агентства утверждают, что один из обсуждаемых вариантов заключается в покупке западными компаниями газа в Азербайджане и перекачивании его в Европу через российские трубопроводы. Подобный сценарий «позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа», отметили в Bloomberg.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Европа уже потеряла €700 млрд из-за попытки отказаться от газа России.