Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях из-за OpenAI
Об этом сам предприниматель заявил в X.
Так он прокомментировал представленную в понедельник технологию ИИ Apple Intelligence.
«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение правил безопасности», — сказал Маск.
Предприниматель назвал абсурдным тот факт, что Apple не может создать собственный искусственный интеллект, однако каким-то образом обещает обеспечить безопасность данных при взаимодействии с OpenAI.
По словам Маска, Apple «не понимает», что случается, как только компания передаёт данные пользователей в распоряжение OpenAI.