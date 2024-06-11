Маск пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях из-за OpenAI

Если компания Apple интегрирует в свои устройства технологии искусственного интеллекта OpenAI, то эти смартфоны будут запрещены в компаниях Илона Маска.

Об этом сам предприниматель заявил в X.

Так он прокомментировал представленную в понедельник технологию ИИ Apple Intelligence.

«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение правил безопасности», — сказал Маск.

Предприниматель назвал абсурдным тот факт, что Apple не может создать собственный искусственный интеллект, однако каким-то образом обещает обеспечить безопасность данных при взаимодействии с OpenAI.

По словам Маска, Apple «не понимает», что случается, как только компания передаёт данные пользователей в распоряжение OpenAI.