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В Британии девушке удалили часть лёгкого из-за чрезмерного использования вейпа

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В Британии 17-летняя девушка попала в больницу с «разрывом лёгкого» из-за чрезмерного курения вейпа — в неделю она использовала его в объёмах, которые равны выкуриванию 400 сигарет.
В Британии девушке удалили часть лёгкого из-за чрезмерного использования вейпа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета Metro.

Как рассказала сама девушка по имени Кайла, она начала курить в 15 лет и в неделю делала примерно 4 тыс. затяжек, «считая это безвредным».

В какой-то момент Кайла «посинела», когда ночевала у друга дома. Её увезли в больницу, где девушка перенесла пятичасовую операцию по удалению части лёгкого.

«Теперь я к ним не притронусь... Ситуация напугала меня до смерти», — цитирует девушку газета.

31 мая депутаты внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Инициаторы закона отметили, что речь идёт о продаже «никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».

Как напоминают законодатели, вейпинг пропагандируется как «безопасная альтернатива обычным сигаретам», тогда как в действительности он «наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

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