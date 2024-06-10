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«Хезболла» заявила, что сбила беспилотник Израиля над югом Ливана

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Бойцы шиитского движения «Хезболла» сбили беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над югом Ливана.
«Хезболла» заявила, что сбила беспилотник Израиля над югом Ливана
  • AP
  • © Ariel Schalit

Соответствующая информация приводится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале формирования.

«Бойцы исламского сопротивления сбили над районом Иклим-эт-Туффах неприятельский беспилотник Hermes-900 ракетой (класса. — RT) «земля — воздух», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее «Хезболла» заявила, что десять раз атаковала позиции ЦАХАЛ. В движении уточнили, что большинство ударов были нанесены ракетным вооружением.

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