«Хезболла» заявила, что сбила беспилотник Израиля над югом Ливана

Бойцы шиитского движения «Хезболла» сбили беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над югом Ливана.

Соответствующая информация приводится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале формирования.

«Бойцы исламского сопротивления сбили над районом Иклим-эт-Туффах неприятельский беспилотник Hermes-900 ракетой (класса. — RT) «земля — воздух», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее «Хезболла» заявила, что десять раз атаковала позиции ЦАХАЛ. В движении уточнили, что большинство ударов были нанесены ракетным вооружением.