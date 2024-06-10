«Хезболла» заявила, что сбила беспилотник Израиля над югом Ливана
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Соответствующая информация приводится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале формирования.
«Бойцы исламского сопротивления сбили над районом Иклим-эт-Туффах неприятельский беспилотник Hermes-900 ракетой (класса. — RT) «земля — воздух», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее «Хезболла» заявила, что десять раз атаковала позиции ЦАХАЛ. В движении уточнили, что большинство ударов были нанесены ракетным вооружением.