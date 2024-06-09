Hürriyet: жара в Турции, вероятно, побьёт рекорды 2023 года

Жара в Турции, вероятно, побьёт рекорды прошлого года.

Об этом информирует издание Hürriyet со ссылкой на мнение члена факультета метеорологии Стамбульского технического университета (ITU) профессора Орхана Шена.

«Июль и август будут ещё жарче, чем сейчас. Вероятно, что мы побьём рекорды», — сказал он.

Шен рассказал, что в 2023 году в Стамбуле термометры показали +41,3 °С, превзойдя отметку +40,6 °С в 1938 году. Это был самый жаркий день за последние 85 лет. В этом году, по его словам, вероятно, будет +42...+43 °С.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.