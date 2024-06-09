Эксперт Кусков назвал сбои в Telegram внутренней проблемой мессенджера

Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема мессенджера.

Такое мнение, как информирует РИА Новости, выразил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, приложение не функционировало в течение часа.

«Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то всё-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», — отметил Кусков.

Ранее в работе Telegram в России произошёл сбой.

Позже сбои в работе Telegram наблюдались в Европе и США.