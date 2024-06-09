RT в Telegram
Подпишись

Эксперт Кусков назвал сбои в Telegram внутренней проблемой мессенджера

Короткая ссылка
Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема мессенджера.

Такое мнение, как информирует РИА Новости, выразил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, приложение не функционировало в течение часа.

«Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то всё-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», — отметил Кусков.

Ранее в работе Telegram в России произошёл сбой.

Позже сбои в работе Telegram наблюдались в Европе и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить