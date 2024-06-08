В МИД Британии пожаловались, что Кэмерону позвонил пранкер

В МИД Британии пожаловались, что главе ведомства Дэвиду Кэмерону позвонил пранкер.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, британский министр думал, что говорит с экс-президентом Украины Петром Порошенко, при этом подозрения возникли уже после общения по видео.

Отмечается, что министерство провело расследование и выяснило, что это был розыгрыш.

Позже в МИД заявили, что решили публично сообщить об инциденте «для противодействия дезинформации» на случай, если видео с Кэмероном захотят использовать «для манипуляций».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с разыгравшими его в роли африканского функционера пранкерами Вованом и Лексусом признался, что просил украинцев следить за россиянами.