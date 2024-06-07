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Бауэр: на саммите в США не будут говорить о сроках вступления Украины в НАТО

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На саммите НАТО в Вашингтоне не будет приниматься решение о вступлении Украины в альянс, потому что страна воюет, заявил глава военного комитета военного блока адмирал Роб Бауэр.
Бауэр: на саммите в США не будут говорить о сроках вступления Украины в НАТО
  • AP

«Если бы мы позволили ей вступить в альянс, то нам пришлось бы задействовать пятую статью, и НАТО оказалось бы в состоянии войны с Россией», — сказал Бауэр, слова которого приводит РИА Новости.

В альянсе считают такой шаг неразумным, и Украине об этом известно, подчеркнул военачальник.

По этой причине обсуждения на саммите не будут касаться сроков и условий вступления Украины в альянс, добавил Бауэр.

По оценкам канцлера Германии Олафа Шольца, в ближайшие 30 лет Украина, вероятно, не станет членом НАТО.

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