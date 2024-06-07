Лавров в разговоре с главой МИД Израиля призвал к прекращению огня в Газе

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с израильским коллегой Исраэлем Кацем призвал к прекращению огня в Газе и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

«Была подчёркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий и обеспечения надлежащих условий для оказания неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном актуальный план освобождения заложников из сектора Газа.