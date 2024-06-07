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Bloomberg: Германия может поставить ещё одну систему Patriot на Украину

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Власти Германии размышляют о поставке четвёртой системы Patriot на Украину.
Bloomberg: Германия может поставить ещё одну систему Patriot на Украину
  • globallookpress.com

Германия рассматривает возможность поставить Киеву четвёртую систему ЗРК Patriot, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Батарея Patriot станет дополнением к трём другим, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало», — пишет агентство.

Как уточняется, Германия ещё не приняла окончательного решения.

Немецкий министр обороны Борис Писториус отмечал, что Германия отдала Украине четверть мощностей своей ПВО.

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