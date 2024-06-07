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Spiegel: НАТО требует увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат

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Германии на случай применения Пятой статьи Устава НАТО о взаимной обороне необходимо увеличить состав бундесвера на 75 тыс. военных пишет издание Der Spiegel.
Spiegel: НАТО требует увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат
  • AP

«Требование альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 тыс. солдат», — приводит издание текст документа Министерства обороны Германии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов прибегнуть к Пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на массированную кибератаку.

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